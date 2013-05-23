В Британии ультраправые атаковали полицию и мечети

"От 75 до 100 человек собрались у местного паба и начали петь националистические песни. После того, как к ним присоединились активисты лиги, уровень агрессии и раздражения начал расти. В сторону находящихся в районе полицейских полетели несколько петард, пивные бутылки и стаканы", - сообщает телеканал Sky News.

Собравшиеся выкрикивали расистские лозунги и протестовали против миграции и распространения ислама. Полиция попыталась взять группу в кольцо, однако протестующие оказали сопротивление, после чего полиция применила дубинки.

В среду вечером, после сообщений о теракте, в Великобритании также произошло два нападения на мечети. В Эссексе 43-летний мужчина ворвался в мечеть города Брейнтри с ножом и попытался поджечь ее. Злоумышленник арестован, никто не пострадал. В графстве Кент другой мужчина попытался повредить здание мечети города Гилигэм. Представители полиции сообщили, что он также задержан.

В среду днем, напоминает РИА Новости, двое злоумышленников, предположительно, исламистов, один из которых чернокожий, убили в районе Вулич военнослужащего. Полиция пыталась задержать их, но столкнулась с вооруженным сопротивлением. Происшествие было сочтено "политически мотивированной атакой исламистов", официальные источники заявили, что нападавшие кричали "Аллах акбар" и снимали свою атаку на камеры. По словам премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона, есть доказательства, что инцидент был терактом.