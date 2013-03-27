В Камбодже упал воздушный шар с туристами: среди пострадавших - украинец

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердил сегодня на брифинге и.о. директора Департамента информации политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

“По сообщению Посольства Украины во Вьетнаме, которое осуществляет полномочия по совместительству в Камбодже, действительно, в этой стране случился инцидент с воздушным шаром, в результате чего пострадал ряд туристов, в частности один гражданин Украины, который получил легкие травмы, и от госпитализации отказался”, - сказал Е.Перебийнис.

Как сообщали ранее российские СМИ, 26 марта в Камбодже упал воздушный шар с туристами. Пострадали семь человек, в том числе один украинец и двое россиян.

Воздушный шар, на котором туристы поднимаются, чтобы сфотографировать Ангкор Ват с высоты птичьего полета, упал из-за сильного порыва ветра с высоты 300 метров.