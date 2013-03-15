Нетаньяху наконец сформировал правительство Израиля

Как передает РИА «Новости», после полутора месяцев переговоров и за сутки до окончания отведенного законом срока правый блок Б.Нетаньяху, состоящий из партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль" (НДИ), подписал коалиционные соглашения с антиклерикальной партией "Еш Атид" и пропоселенческим "Еврейским домом", поделившись с ними министерскими портфелями и согласовав программу 33-го правительства в истории Израиля.

"Б.Нетаньяху приветствует коалиционные соглашения, которые были подписаны между "Ликудом" и НДИ, с одной стороны, и партиями "Еш Атид" и "Еврейский дом", с другой. Завтра вечером премьер уведомит президента Шимона Переса о том, что он выполнил его поручение и сформировал кабинет", - сказал представитель Б.Нетаньяху. После этого правительство должно быть представлено на утверждение Кнессета и приведено к присяге.

С учетом левоцентристской партии "Ха-Тнуа", которая первой присоединилась к коалиции, Б.Нетаньяху располагает поддержкой большинства в Кнессете - 68 из 120 депутатов. Впервые за многие годы за бортом правящей коалиции остались ультрарелигиозные партии, включая крупнейшую из них ШАС. Против их включения возражали "Еш Атид" и "Еврейский дом", идущие во власть с требованием гражданских реформ, в том числе призыв на армейскую или альтернативную гражданскую службу десятков тысяч ультраортодоксов.

"Формирование правительства без ортодоксальных партий я считаю главным достижением коалиционных переговоров, такое правительство, о котором раньше все говорили, но никто не мог создать. Впервые появился реальный шанс провести необходимые для страны реформы: изменение системы власти, закон о всеобщем призыве на армейскую или альтернативную службу, преобразования в области гражданского законодательства", - сказал лидер НДИ Авигдор Либераман, который должен вернуться в кресло главы МИД.