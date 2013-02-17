В Багдаде очередной теракт: 23 человека погибли, около 70 ранены

Об этом сообщила местная полиция, передает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Одно из взрывных устройств было спрятано в автомобиле, припаркованном у открытых торговых лотков в районе, населенном преимущественно шиитами — они и составили большинство жертв теракта. Сколько всего бомб взорвалось, не уточняется.

Ни одна из действующих в Ираке вооруженных группировок пока не заявила об ответственности за взрывы.

В последнее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.