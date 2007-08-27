Прокуратура обвинила в убийстве Анны Политковской чеченцев и Березовского

Среди арестованных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской три брата-чеченца, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова Мурада Мусаева - адвоката одного из задержанных. Все трое, по словам Мусаева, проходят как соучастники преступления. Собственно его подзащитному, начинающему юристу 25 лет с двумя образованиями, предъявлено обвинение по части 2-ой 105-ой статьи УК РФ "убийство".

Напомним, что ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что за убийством Анны Политковской, "стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской Республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершении заказных убийств".

Всего арестовано 10 человек. Среди задержанных, как заявил Юрий Чайка, есть непосредственный исполнитель убийства.

Чайка также отметил, что указанная преступная группировка могла иметь отношение к убийству журналиста Пола Хлебникова и первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова.

К деятельности преступной группировки могли также быть причастны работники МВД и ФСБ, в том числе арестованный сотрудник УФСБ по Москве и Московской области, работавший в Центральном административном округе, подполковник Павел Рягузов.

В целом, как отметил Юрий Чайка, за убийством Политковской стоят люди, которые находятся за пределами России. Это преступление, по словам генпрокурора, выгодно тем, кто хочет вернуться "к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи", и дискредитировать российские власти, стремясь "спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны".

Лента.ру