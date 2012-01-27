Вторая часть фильма о Путине посвящена Оранжевой революции

Британская вещательная корпорация Би-би-си продолжила показ четырехсерийного документального фильма "Путин, Россия и Запад" (Putin, Russia and the West), во второй серии которого рассказано, в частности, о президентских выборах в Украине в 2004 году, передает корреспондент РИА Новости.

Часовая серия была показана в эфире общенационального телеканала BBC Two в четверг, в вечерний прайм-тайм.

В рамках подготовки фильма его авторы записали беспрецедентное количество интервью с политиками прошлого и настоящего, включая экс-президентов Украины Леонида Кучму и Виктора Ющенко, экс-президента Польши Александра Квасьневского, экс-госсекретарей США Колина Пауэлла и Кондолизу Райс, российских политологов Глеба Павловского и Сергея Маркова, которые работали в Украине в то время, являясь, по их собственному определению, "каналом связи" с Москвой.

"Кучма полностью управлял кампанией Януковича. Янукович был бесправным функционером в собственной кампании", - рассказал Павловский.

Кучма со своей стороны заявил, что на Западе велось не менее оживленное, чем в России и в самой Украине, обсуждение того, кому быть следующим украинским президентом, и что несмотря на все имевшиеся у него рычаги экономического и силового давления на митингующих на Майдане, он решил не допустить кровопролития.

В фильме подробно рассказано об отравлении Виктора Ющенко, впрочем, без намеков на заказчиков и исполнителей. Детально показаны все эпизоды "оранжевой революции", а также международное посредничества при участии России, Польши и Евросоюза. Сам Владимир Путин, который в 2000-2008 годах занимал пост президента России, посетил в предвыборные месяцы Украину семь раз, отмечают создатели фильма.