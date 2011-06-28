Польская комиссия передала Туску отчет о причинах Смоленской катастрофы

Польская правительственная комиссия, выяснявшая причины Смоленской катастрофы, вчера передала свой окончательный отчет главе правительства Дональду ТУСКУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Польши.

Окончательный отчет о причинах авиакатастрофы, в результате которой 10 апреля 2010 года погибли 96 польских граждан, среди которых Президент Лех Качиньский, планируется опубликовать на польском, английском и русском языках.

„Сразу после завершения переводов отчет будет обнародован”, - сообщила пресс-служба, не уточнив ориентировочных сроков.

Пресс-служба также отметила, что Д.ТУСК не будет вносить какие-либо правки в подготовленный экспертами документ.

По данным польских СМИ, доклад объемом около 300 страниц, будет обнародован в начале июля.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года контролируемая российской властью Межгосударственная авиационная комиссия в окончательном докладе о причинах Смоленской авиакатастрофы всю вину за трагедию положила на поляков. МАК утверждает, что пилоты правительственного Ту-154 под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту машины пытались посадить самолет „любой” ценой.

По предварительным оценкам польских экспертов, пилоты в действительности не пытались посадить самолет, но не успели – по пока не обнародованным причинам - поднять его на безопасную высоту после того, как машина прошла „высоту принятия решения” - 100 метров над землей.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Президент Польши Л.Качиньский и группа высокопоставленных должностных лиц, потерпел аварию 10 апреля 2010 года под Смоленском.