В Польше футбольных фанов смогла разогнать лишь вооруженная полиция

Финальный матч чемпионата Польши по футбола между варшавской «Легией» и познаньским «Лехом» во вторник вечером завершился массовыми беспорядками.

Как передает корреспондент УНИАН, свидетелями погрома стали представители UEFA, которые прибыли на матч, чтобы оценить готовность Польши к проведению Евро-2012.

По данным польских медиа, первыми беспорядки затеяли болельщики «Легии», которые после победного для их команды пенальти, массово выбежали на поле.

„Сначала неуправляемые болельщики срывали футболки и шорты со своих любимцев, а затем часть с них начала бросать, чем придется, в милиционеров и охранников”, - отмечает TVN24.

Хулиганов смогли заставить вернуться на трибуны лишь вооруженные гладкоствольным оружием правоохранители.

Однако беспорядки не завершились, поскольку болельщики «Леха» начали вырывать кресла и бросать разными предметами в правоохранителей.

Их также удалось успокоить лишь по прибытии дополнительных милиционеров с оружием.

TVN24 также отмечает, что на матче присутствовал неформальный лидер болельщиков «Легии», которому в апреле этого года был запрещен вход на стадион из-за того, что он ударил по лицу после матча игрока своей любимой команды.

Согласно документам, обнародованным в интернет-портале новостного канала, он попал на матч благодаря просьбе представителей столичной полиции к Польской футбольной федерации (PZPN).

Как сообщал УНИАН, UEFA выразило обеспокоенность в связи с проблемой польских футбольных хулиганов, которые в конце марта устроили разгром перед товарищеским матчем между польской и литовской сборными в Литве.

После этого инцидента власти заявили о намерении усилить наказание для футбольных хулиганов и ввести за ними электронный надзор, что должно сделать невозможным их присутствие на матчах Евро-2012.

По данным властей, в 38-миллионной стране около 1,7 тыс. болельщиков запрещено посещать стадионы во время футбольных игр.

Евро-2012 пройдет в четырех украинских и четырех польских городах.