Госдеп США считает ситуацию с правами человека в Украине критической

Ситуация с соблюдением прав человека в Украине является крайне критической, говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о состоянии соблюдения прав человека в мире.

Как сообщает “Голос Америки”, достаточно большая часть отчета посвящена нарушениям прав человека, которые осуществляют представители правоохранительных сил. К ним относятся избиения, пытки и другие издевательства над узниками и задержанными в СИЗО.

Отчет поднимает проблему продолжительных сроков задержания лиц на период следствия, тяжелых условий, в которых находятся подследственные и выбивание из них признаний силой.

В частности, упоминаются трагические случаи студента Игоря Индило, который умер в районном отделении милиции Шевченковского района в Киеве, и Михаила Стадника, который умер в милиции во Львове. В обоих случаях ведется следствие. Приводятся случаи жестокого обращения представителей правоохранительных органов в отношении беженцев, искателей убежища и лиц с неславянской внешностью.

Также в отчете обращается внимание на резкий рост открытия уголовных дел в отношении оппозиционных политиков с назначением нового генерального прокурора, который «увеличивает вид выборочного и политически мотивированного судебного преследования правительством Виктора ЯНУКОВИЧА».

В отчете отмечается, что такой вывод напрашивается не только из-за количества возбужденных дел в отношении должностных лиц правительства Юлии ТИМОШЕНКО, но и факта продолжительных допросов и отказа отпускать на поруки.

В отчете содержится критика неэффективной и коррумпированной судебной системы в Украине и приводятся примеры увеличения давления на СМИ, как самоцензуры среди владельцев СМИ и журналистов, так и избиение журналистов. В частности, упоминается исчезновение Василия КЛИМЕНТЬЕВА, главного редактора харьковской газеты «Новий стиль».

Государственный департамент США обращает внимание на увеличение случаев ограничения свободы собраний, а также усиление коррупции в правительстве и обществе.

Отдельно выделяются такие проблемы, как насилие и дискриминация женщин и детей, принудительный труд, в том числе детский, торговля людьми и ограничение возможностей работников объединяться и коллективно защищать свои права через профсоюзы.

Среди положительных явлений отмечается уменьшение случаев антисемитизма в Украине и хулиганских нападений на лиц неславянской внешности.