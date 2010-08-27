В море Лаптевых затонул российский буксир: ищут 11 моряков

В море Лаптевых затонул российский буксир «Алексей Кулаковский», продолжаются поиски 11 моряков.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России.

«27 августа 2010 года в 3 часа 15 минут в море Лаптевых, в 20 милях от порта Тикси Республики Саха (Якутия), затонул буксир класса «река-море» «Алексей Кулаковский», - говорится в сообщении.

Из 14 членов экипажа спасено 3 человека, в том числе капитан судна. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция по обнаружению 11 членов экипажа затонувшего судна.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета проводится проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.