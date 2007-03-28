Преступник, захвативший в столице Филиппин автобус с детьми, сдался властям

Преступник, захвативший автобус с детьми в Маниле, сдался властям, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, инициатором захвата автобуса, в котором находились свыше 30 детей дошкольного возраста и несколько воспитателей, стал руководитель центра для детей из малоимущих семей в бедном пригороде Манилы. Он сдался полиции после того, как власти пообещали выполнить его требование и гарантировать образование воспитанникам центра.

Сам преступник, находясь в автобусе, приложил к стеклу листок бумаги, на котором было написано, что он вооружен двумя гранатами, автоматом "Узи" и пистолетом 45-го калибра. У него, по неподтвержденным данным, был один или двое сообщников, которые также стремились с помощью теракта привлечь внимание властей к проблеме образования детей бедноты.