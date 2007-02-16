Власти Польщи выступают за размещение американской ПРО

Власти Польши выступают за создание на территории республики американской базы противоракетной обороны (ПРО).

Как передает РИА «Новости», об этом вчера на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

"Правительство, Президент и я сам выступаем за создание базы противоракетной обороны", - подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, польские власти считают, что размещение на территории страны элементов системы ПРО США будет способствовать укреплению безопасности самой Польше.

Ранее заместитель главы правительства Польши Анджей ЛЕППЕР заявлял, что вопрос о размещении американских противоракетных установок на территории республики может быть поставлен на общенациональный референдум.

США планируют разместить радары системы ПРО на территории Чехии и Польши. Стоимость строительства европейской части системы в течение ближайших пяти лет оценивается в 1,6 млрд. США. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения в нее элементов базирования на море, а также размещения в космосе элементов слежения.

Как утверждают США, они создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон причисляет, в частности, Северную Корею и Иран.

10 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия асимметрично ответит на создание американской системы ПРО в Восточной Европе.

15 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий БАЛУЕВСКИЙ заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, участие России в договоре будет зависеть от действий США в области ПРО, договор между Москвой и Вашингтоном имеет бессрочный характер.

В ответ Администрация Президента США Джорджа БУША в очередной раз заявила о том, что американская ПРО в Европе не направлена против России.