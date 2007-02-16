Полицейские ранили лидера Аль-Каеды в Ираке
Его ближайший помощник убит
|Абу Айюб аль-Масри. Фото Reuters
На пути из Фаллуджи в Самарру иракская полиция встретила группу боевиков, в результате завязалась перестрелка. По информации чиновника, тело аль-Маджамиай находится в распоряжении полицейских, о местонахождении аль-Масри ничего не известно.
Аль-Масри, также известный как Абу Хамза аль-Мухаджер, родом из Египта. Он является преемником Абу Мусаба аль-Заркави, убитого американскими военными в июне 2006 года. В октябре 2006 года министр внутренних дел Ирака Муваффак аль-Рубайе (Muwaffak al-Rubaie) заявил, что аль-Масри предположительно принимал участие в изготовлении более двух тысяч бомб, жертвами которых стали более шести тысяч иракцев.
На этой неделе американские, британские и иракские силы начали масшабную спецоперацию в стране, направленную на зачистку Багдада и других крупных городов от шиитских и суннитских боевиков. Ранее сообщалось, что командование шиитской "Армии Махди" покинуло Ирак по приказу Муктады аль-Садра "для стабилизации обстановки".