Полицейские ранили лидера Аль-Каеды в Ираке

Лидер террористической группировки "Аль-Каеда" в Ираке Абу Айюб аль-Масри (Abu Ayyub al-Masri) ранен в перестрелке с полицией, а его ближайший помощник Абу Абдулла аль-Маджамиай (Abu Abdullah al-Majamiai) убит. Об этом в четверг вечером сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Ирака.

На пути из Фаллуджи в Самарру иракская полиция встретила группу боевиков, в результате завязалась перестрелка. По информации чиновника, тело аль-Маджамиай находится в распоряжении полицейских, о местонахождении аль-Масри ничего не известно.

Аль-Масри, также известный как Абу Хамза аль-Мухаджер, родом из Египта. Он является преемником Абу Мусаба аль-Заркави, убитого американскими военными в июне 2006 года. В октябре 2006 года министр внутренних дел Ирака Муваффак аль-Рубайе (Muwaffak al-Rubaie) заявил, что аль-Масри предположительно принимал участие в изготовлении более двух тысяч бомб, жертвами которых стали более шести тысяч иракцев.

На этой неделе американские, британские и иракские силы начали масшабную спецоперацию в стране, направленную на зачистку Багдада и других крупных городов от шиитских и суннитских боевиков. Ранее сообщалось, что командование шиитской "Армии Махди" покинуло Ирак по приказу Муктады аль-Садра "для стабилизации обстановки".

Лента.ру