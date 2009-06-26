Началось создание базы Черноморского флота в Абхазии

Россия начала работы по созданию пункта базирования российского ВМФ в городе Очамчира на территории Абхазии. Работы будут продолжаться в течение двух-трех лет. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил 25 июня главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий.

Главнокомандующий российским флотом сообщил, что "ничего крупного там базироваться не будет". На территории Абхазии будут размещены лишь отдельные тактические группы. В настоящее время, по словам Высоцкого, "идет тактическая проработка вопроса".

О планах создания на территории Абхазии базы российского ВМФ сообщил в ноябре 2008 года бывший командующий Черноморским флотом, депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов. По его словам, там планируется разместить часть кораблей Черноморского флота РФ, напоминает Лента.ру.

Впервые о размещении российских военных баз на территории Абхазии и Южной Осетии заговорили после признания Россией независимости этих территорий Грузии. При этом, как сообщалось, президент Абхазии Сергей Багапш выступил против строительства базы Черноморского флота в Очамчире.