Способен найти ключ к главной угрозе мира и оттеснить лидера США: СМИ назвали самого влиятельного президента

The Economist назвал самого влиятельного президента в мире – лидера второй крупнейшей экономики мира – Китая – Си Цзиньпиня, который уверенно теснит американского президента в вопросе влияния, пишет «Новое время».

"Можно сказать, что Си - самый влиятельный человек из-за некомпетентности Трампа", - заявил профессор китайских исследований и директор Китайского института Лау при Королевском колледже Лондона Керри Браун.

Издание отмечает, что Си Цзиньпин, амбициозный и целеустремленный глава могущественного Китая, к тому же способный найти ключ к главной угрозе мира - северокорейскому лидеру Ким Чен Ына.

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Кроме того, как отмечает издание, идея о признании Си самым влиятельным человеком в мире вызвала полемику, ведь для некоторых аналитиков по-прежнему самым влиятельным является американский президент.

Однако доцент кафедры политологии и координатор азиатских исследований в Нью Гемпширском университете (США) Лоуренс Риардон называет главу США, а вместе с ним и президента РФ Владимира Путина потенциальными кандидатами на статус самого влиятельного человека в мире. При этом Си, по его мнению, сильнее. "Трампа все чаще считают неустойчивым лидером с ослабленными личными качествами и недостаточным пониманием мировой политики и американской конституции", - убежден Лоуренс Риардон. Тогда как для Путина слабым местом остается экономика.

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