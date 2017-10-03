В Каталонии началась всеобщая забастовка: под полицейскими участками собрались тысячи людей (фоторепортаж)

Во вторник, 3 октября, в Каталонии началась всеобщая забастовка, инициированная профсоюзами. Об этом сообщает El Pais.

В связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров лишь в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, ​​автобусами и на железной дороге.

Читайте такжеВ Европарламенте пройдут дебаты по референдуму в Каталонии

Сообщается, что сегодня утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольким полицейским участкам, протестуя против действий полиции во время референдума, где пострадали почти 850 человек.

Кроме того, в связи с забастовкой каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

Как сообщал УНИАН, один из двух главных профсоюзов Испании призвал провести 3 октября всеобщую забастовку в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума.

Отметим, что Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.