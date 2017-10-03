Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии. Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Безусловно, Украина выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании", - сказала пресс-секретарь.

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"Украина считает нелегитимным проведенный каталонскими властями 1 октября так называемый референдум, поскольку он был запрещен законодательством Испании и Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", - подчеркнула Беца.

Также она сказала, что Украина "поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими и политическими силами для восстановления правопорядка в рамках конституционного поля страны".

По словам Бецы, в Украине убеждены, что Испания демократическим способом решит все внутриполитические проблемы.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона, который центральные власти Испании называют нелегитимным.

Испанская полиция жестко противодействовала избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. Полиция применяла резиновые пули, дубинки. По сообщениям властей, было травмировано около 900 человек.

В правительстве Каталонии заявили, что по результатам референдума около 90% избирателей ответили положительно на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».