В Каталонии после референдума о независимости объявили всеобщую забастовку
08:51, 02 октября 2017Мир
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Цель забастовки - осудить насилие, которым пытались остановить референдум.
Профсоюз CCOO заявил призывал к протестам в понедельник / фото El Pais
Один из двух главных профсоюзов Испании призывает провести 3 октября всеобщую забастовку в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума. Об этом сообщает The Associated Press.
Профсоюз CCOO заявил, что цель забастовки - осудить насилие, которым пытались остановить референдум.
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Кроме того, профсоюз призвал к протестам в понедельник в полдень перед мэрией по всей Каталонии.
Как сообщал УНИАН, по последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости пострадали 844 человека.
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