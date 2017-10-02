В Каталонии после референдума о независимости объявили всеобщую забастовку

Один из двух главных профсоюзов Испании призывает провести 3 октября всеобщую забастовку в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума. Об этом сообщает The Associated Press.

Профсоюз CCOO заявил, что цель забастовки - осудить насилие, которым пытались остановить референдум.

Читайте такжеПолиция Каталонии заявила о гибели трех человек в Барселоне

Кроме того, профсоюз призвал к протестам в понедельник в полдень перед мэрией по всей Каталонии.

Как сообщал УНИАН, по последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости пострадали 844 человека.