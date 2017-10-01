В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи и масок

В Австрии в воскресенье, 1 октября, вступил в силу запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо. Речь идет как о головных уборах, которые используют мусульманки, такие как паранджа или никаб, так и о медицинских масках, балаклавах, клоунских и карнавальных масках и спецсредствах одежды. Нарушителям новых правил грозит штраф в размере 150 евро. Об этом сообщает DW.

Особое внимание внедрению запрета австрийские правоохранители намерены уделить в аэропорту Вены. Как сообщили в полиции Австрии, для информирования о новых правилах и слежения за их соблюдением в аэропорту будут задействованы дополнительные силы полиции. Министерство внутренних дел Австрии распространило брошюры с информацией о новых правилах различными языками, включая арабский.

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Особенно большое количество туристов из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, женщины из которых полностью закрывают лицо, отдыхает на австрийском курорте Целль-ам-Зее. По данным местных властей, туристы из этих стран по численности - вторые и третьи после немцев.

Ранее нижняя палата парламента Нидерландов запретила ношение паранджи и никаба в публичных местах.