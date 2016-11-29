Нижняя палата парламента Нидерландов запретила ношение паранджи и никаба в публичных местах
23:12, 29 ноября 2016Мир
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Нижняя палата парламента Нидерландов во вторник, 29 ноября, после длительных дискуссий приняла запрет на ношение паранджи и никаба - традиционной одежды женщин-мусульманок - в публичных местах.
Иллюстрация / REUTERS
За появление в одежде, закрывающей лицо, в государственных учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, предусмотрен штраф в размере до 400 евро, передает Deutsche Welle.
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Закон еще должна одобрить верхняя палата парламента страны - сенат.
Паранджа - одежда женщины.мусульманки, покрывающая все тело, а никаб полностью скрывает лицо. По данным правительства, в Нидерландах паранджу или никаб носят около 100 женщин, пишет информагентство dpa.
Ранее подобный запрет был введен во Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.
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