Нижняя палата парламента Нидерландов запретила ношение паранджи и никаба в публичных местах

За появление в одежде, закрывающей лицо, в государственных учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, предусмотрен штраф в размере до 400 евро, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеНижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за запрет паранджи

Закон еще должна одобрить верхняя палата парламента страны - сенат.

Паранджа - одежда женщины.мусульманки, покрывающая все тело, а никаб полностью скрывает лицо. По данным правительства, в Нидерландах паранджу или никаб носят около 100 женщин, пишет информагентство dpa.

Ранее подобный запрет был введен во Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.