Состояние здоровья всех членов экипажа захваченного сомалийскими пиратами суда “Hansa Stavanger”, среди которых двое украинцев, – удовлетворительный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Гамбурге, об этом шла речь в телефонном разговоре руководства компании-оператора “Leonhardt & Blumberg” с капитаном корабля.

В то же время, по информации представителя “Leonhardt & Blumberg”, ситуация на захваченном пиратами судне остается неизменной. Корабль с пиратами на борту в данное время находится на предыдущей якорной стоянке.

Телефонные контакты между компанией и судном происходят ежедневно. Продолжаются переговоры относительно скорейшего освобождения захваченного судна и членов его экипажа.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, Посольстве Украины в ФРГ и в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий контейнеровоз Hansa Stavanger пираты захватили 4 апреля, в составе экипажа судна – двое граждан Украины.

Сегодня пресс-секретарь МИД Украины Василий КИРИЛИЧ отметил, что пираты до сих пор не выдвинули владельцу Hansa Stavanger никаких требований относительно освобождения корабля. Он также прибавил, что как только пираты озвучат свои требования, МИД сообщит о них.