Годовая инфляция в зоне евро уменьшилась до 0,6%

В марте 2009 года годовая инфляция (март к марту) в зоне евро составляла 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате. (В феврале 2009 года годовая инфляция в зоне евро составляла 1,2%, в ЕС-27 – 1,7% - УНИАН).

По сравнению с февралем, в марте 2009 года была зарегистрирована инфляция в еврозоне в 0,4%, в ЕС-27 - в 0,3%.

В марте 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-0,7%), Португалии (-0,6%), а также Люксембурге (-0,3%).

Наибольшая годовая инфляция в марте 2009 года была зафиксирована в Латвии (7,9%), Литве (7,4%) и Румынии (6,7%).