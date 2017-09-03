Трамп может объявить выход из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к выходу США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на несколько близких к процессу источников.

Как отмечается, Трамп может формально объявить о прекращении сделки с Сеулом уже на этой неделе, хотя не исключается, что он согласится пересмотреть условия договора.

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По данным газеты, некоторые из советников главы государства выступают против такого шага, считая, что он ударит как по американской экономике, так и по отношениям с союзником в условиях кризиса на Корейском полуострове.

Пресс-секретарь Белого дома сказала газете, что ведется обсуждение вопроса, однако официальных заявлений администрация президента сделать пока не готова.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) является худшей торговой сделкой в истории.