В США разбился полицейский вертолет вблизи города, где проходил протест националистов - СМИ (видео)

02:30, 13 августа 2017
Мир
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Сообщается, что в результате аварии погибли два человека.

twitter.com/DailyProgress

В США вблизи города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где проходят митинги, разбился полицейский вертолет. В результате аварии погибли два человека, сообщает The Daily Progress со ссылкой на заявление полиции.

Издание пишет, что по словам очевидцев, вертолет летел слишком низко и врезался в деревья.

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Информация о возможных причинах инцидента пока не поступало.

Как сообщал УНИАН ранее, в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) автомобиль въехал в толпу во время протестного марша так называемых «белых националистов».

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