В США разбился полицейский вертолет вблизи города, где проходил протест националистов - СМИ (видео)
Сообщается, что в результате аварии погибли два человека.
В США вблизи города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где проходят митинги, разбился полицейский вертолет. В результате аварии погибли два человека, сообщает The Daily Progress со ссылкой на заявление полиции.
Издание пишет, что по словам очевидцев, вертолет летел слишком низко и врезался в деревья.
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Информация о возможных причинах инцидента пока не поступало.
BREAKING: Two people are dead after helicopter crashed 7 miles sw of Charlottesville, VA, Saturday afternoon, Virginia State Police said. pic.twitter.com/VA2jXTzg50— World News Tonight (@ABCWorldNews) 12 августа 2017 г.
Как сообщал УНИАН ранее, в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) автомобиль въехал в толпу во время протестного марша так называемых «белых националистов».