Десятки нелегалов высадились на испанский пляж на глазах удивленных туристов (видео)

Лодка с несколькими десятками нелегальных мигрантов причалила к побережью испанскому пляжу на глазах у шокированных туристов, пишет Daily Mail.

Группа мигрантов на черной надувной лодке причалила к пляжу города Кадиз на юге Испании после пересечения Гибралтарского пролива.

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Отмечается, что инцидент произошел днем, 9 августа. Полиция прибыла на место, когда уже все нелегалы разбежались.

Многие отдыхающие с берега удивленно наблюдали за выпрыгивающими на пляж нелегалами и не могли понять, что происходит.

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Издание отмечает, что высадки мигрантов на испанские пляжи не являются обычным явлением, но случались раньше, особенно в североафриканских анклавах Испании - Мелилье и Сеуте, которые граничат с Марокко.

Сеута и Мелилья имеют единственные сухопутные границы ЕС с Африкой, и, как результат, они являются отправными точками для людей, которые хотят добраться до Европы.