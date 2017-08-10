Десятки нелегалов высадились на испанский пляж на глазах удивленных туристов (видео)
Несколько десятков мигрантов высадились на испанский пляж и разбежались, пока туда ехала полиция.
Лодка с несколькими десятками нелегальных мигрантов причалила к побережью испанскому пляжу на глазах у шокированных туристов, пишет Daily Mail.
Группа мигрантов на черной надувной лодке причалила к пляжу города Кадиз на юге Испании после пересечения Гибралтарского пролива.
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Отмечается, что инцидент произошел днем, 9 августа. Полиция прибыла на место, когда уже все нелегалы разбежались.
Многие отдыхающие с берега удивленно наблюдали за выпрыгивающими на пляж нелегалами и не могли понять, что происходит.
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Издание отмечает, что высадки мигрантов на испанские пляжи не являются обычным явлением, но случались раньше, особенно в североафриканских анклавах Испании - Мелилье и Сеуте, которые граничат с Марокко.
Сеута и Мелилья имеют единственные сухопутные границы ЕС с Африкой, и, как результат, они являются отправными точками для людей, которые хотят добраться до Европы.