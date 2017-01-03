Женщина пыталась попасть на испанскую территорию с подростком-беженцем в чемодане (фото)

Об этом сообщает CNN.

Представители власти остановили 22-летнюю женщину на прошлой неделе на пограничном переходе в городе Сеута, одном из двух испанских анклавов в Северной Африке, смежного с Марокко.

19-летний мигрант из Габона был найден скрытым внутри чемодана. Человеку сразу же предложили медицинскую помощь из-за недостатка кислорода внутри компактной дорожной сумки, говорится в заявлении испанской Гражданской гвардии.

Читайте такжеМарокканец погиб при попытке перебраться в Испанию в чемодане

Пограничники заподозрили женщину после того, как они заметили, что она несла свой багаж на верхней части тележки, отметили представители власти.

Испанские чиновники заявили, что женщина продемонстрировала "уклончивое отношение при прохождении определенного контроля и нервничала" во время разговора с правоохранителями.

Сеута вместе с автономным городом Мелилья на востоке – единственные европейские земли, имеющие сухопутные границы в Африке. Оба анклава являются уже давно популярными пунктами транзита для сотен африканских мигрантов с территорий к югу от Сахары, которые пытаются попасть в Европу через Гибралтарский пролив.