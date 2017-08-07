Более 180 мигрантов штурмом прорвались на испанскую территорию, есть пострадавшие

Более 180 мигрантов после штурма смогли прорваться через границу между Марокко и испанской территорией Сеута. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Espanol.

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Мигранты рванули через границу со стороны Марокко, пока еще было темно, в понедельник, 7 августа. По словам председателя организации Красного Креста Климента Нуньеса, во время штурма четверо мигрантов и один полицейский получили травмы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Международной организации по миграции (МОМ) сообщили, что мигранты из Западной Африки открыто покупаются и продаются на современных версиях рабовладельческих рынков в Ливии.