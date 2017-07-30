Вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона похоронили в Калифорнии

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен 29 июля недалеко от своего дома в ботаническом саду Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния, сообщает газета.ру со ссылкой на TMZ.

На закрытые похороны пришли несколько сотен человек - члены семьи и друзья музыканта. На сцену в рамках церемонии установили полноценный набор музыкальных инструментов для исполнения песен в память об участнике Linkin Park.

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Полиция обеспечила меры безопасности, чтобы не допустить инцидентов на церемонии. Многие фанаты по всему миру организовали свои собственные церемонии прощания после того, как близкие Беннингтона отказались от идеи открытых похорон.

Посетившие церемонию прощания с музыкантом гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдают в VIP-зоны на концертах.

Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе. Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.