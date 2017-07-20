Смерть солиста Linkin Park: самые известные песни группы

20 июля умер солист Linkin Park Честер Беннингтон, одной из самых успешных рок-групп XXI века.

Его нашли утром в резиденции в Лос-Анджелесе. По сообщениям СМИ, Беннингтон совершил самоубийство. У певца остались шестеро детей.

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41-летний певец долгое время страдал от наркотической и алкогольной зависимости, еще в юности попробовав запрещенные вещества.

УНИАН собрал самые известные композиции, исполненные Честером Беннингтоном и Linkin Park.

Numb

Crawling

Pushing Me Away

Given Up

In The End

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Burning In The Skies

Breaking The Habit

What i've Done

Linkin Park - американская мультиплатиновая рок-группа, основанная в 1996 году под названием Xero и исполняющая музыку преимущественно в стилях альтернативный метал, альтернативный рок, электроник-рок, поп-рок.

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Существуя с 2000 года под названием Linkin Park, группа была шесть раз номинирована и два раза удостоилась награды "Грэмми".

Linkin Park стали широко известны благодаря дебютному альбому Hybrid Theory в 2000 году. Позже было успешное сотрудничество и совместная работа под названием Collision Course с Jay-Z в 2004 году.

Linkin Park с композицией Numb попали в рейтинг 15 популярнейших "вечных песен".

В общей сложности группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.