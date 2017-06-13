"Союзники против ИГИЛ и помощь ветеранам": СМИ узнали, как Россия борется за умы американских военных

В последние годы Россия значительно расширила "активные меры" против США – вид политической войны, который включает в себя дезинформацию, пропаганду, а также компрометацию лидеров посредством взяток и шантажа.

Об этом пишет журналист Бен Шрекингер в материале для издания Politico.

Эти меры применяются Россией в отношении разных представителей американского общества, в том числе против вооруженных сил. По мнению экспертов, такие усилия "потенциально могут ослабить способность военных четко оценить намерения Путина и эффективно противостоять российской агрессии в будущем".

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Так, осенью 2013 года американский новостной сайт Veterans Today, который также предлагает отставным военным помощь с трудоустройством и оплатой медицинской помощи, начал публиковать контент из New Eastern Outlook. Это геополитический журнал, издаваемый государственной Российской академией наук, в котором можно встретить заголовки типа "Украинский Ку-клукс-клан - новый союзник НАТО". А после того, как США вступили в конфронтацию с РФ из-за поддерживаемого последней президента Сирии Башара Асада, российское издание публиковало материал с заголовком "Эксклюзив: Трамп извинился перед Россией за атаку в Сирии" и др.

Как сообщает Politico, сайт Veterans Today был создан в США в 2003 году "для противостояния вторжению в Ирак", и вскоре начал публиковать "безумные конспирологические теории".

Как написал в одной из статей исполнительный редактор Veterans Today Джим Дин, партнерство с российским New Eastern Outlook – "брак, заключенный на небесах".

В октябре 2013 года другой сайт, Veterans News Now, начал публиковать контент московского аналитического центра "Фонд стратегической культуры", а в октябре 2015-го Veterans Today стал партнером сайта South Front.

South Front, по словам Шрекингера, это сайт военной тематики "с изящным дизайном, авторство статей на нем не указывается; ресурс был зарегистрирован в Москве в апреле того года, когда Россия активизировала свои операции влияния в ответ на западные санкции".

При этом в самом South Front отрицают свою связь с российским правительством заявив, что "идентификация South Front как части кремлевского аппарата влияния противоречила бы принципам свободы слова и стала бы примером антироссийской дискриминации".

Помимо пропаганды, которая призвана повлиять на военнослужащих и ветеранов, российские государственные áкторы добавляют военнослужащих США в друзья в соцсети Facebook, выдавая себя за привлекательных молодых девушек. Благодаря этому они собирают разведданные, а также совершают фишинговые атаки на аккаунты сотрудников Пентагона.

Завязывание контактов в соцсетях помогает иностранным государствам направлять сообщения группам американских военных, а российским агентам - размещать пропаганду.

По данным одной из фирм по кибербезопасности, самой частой мишенью фишинговых атак российской хакерской группировки Fancy Bear на Западе были военные, а также члены их семей.

Так, согласно докладу фирмы по кибербезопасности SecureWorks, 41% лиц, которые подверглись атакам Fancy Bear за пределами бывшего СССР, были действующими или отставными военными. Еще 22% объектов атак - писатели и журналисты, 10% - негосударственные коммерческие организации, 4% - политические активисты, 8% - госслужащие. Более 20% из числа атакованных писателей и журналистов - супруги военнослужащих, ведущие блоги о жизни военных.

Подобные атаки являются новым типом "гибридной войны", однако, западные правительства сталкиваются с трудностями при попытках этому противостоять.

Слив добытой хакерами информации - элемент "активных мер" России против американских военных. При этом отмечается, что в соцсетях трудно отделить "естественные пророссийские настроения" от искусственно сформированных.

По словам экс-командующего войсками НАТО Филиппа Бридлава, люди, которые появляются на сайтах ветеранов и начинают хвалить президента РФ Владимира Путина являются тролями. "Можно с уверенностью утверждать, что это тролли, часть армии, которая сидит там и каждый день нас атакует", - считает Бридлав.

Серена Моринг, в прошлом работавшая по контракту с вооруженными силами США, "говорит, что впервые забеспокоилась из-за пророссийских настроений военных в соцсетях прошлой весной, когда среди американских военнослужащих в социальных медиа начала циркулировать неподтвержденная статья, где рассказывалась история о российском военном, геройски погибшем на войне с ИГИЛ в Сирии", передает журналист.

"Все военные реагировали так: "Круто. Эпическая смерть", - сказала 39-летняя Моринг. - Это были настоящие узы привязанности между солдатами, сформированные через соцсети".

"Моринг сказала, что еще больше забеспокоилась, когда ее друзья военные, в том числе сотрудники военной разведки, сделались признанными поклонниками Путина. По ее словам, теперь она тратит много сил на споры о России на каналах в Instagram и Facebook, предназначенных для военной аудитории", - говорится в статье.

Глава Strategic Cyber Ventures Том Келлерман считает, что вспышки онлайн-атак - предвестье вооруженной агрессии.

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Как отмечает издание, в 20-м веке иностранным спецслужбам было сложнее налаживать контакты с военными, однако появление соцсетей значительно упростило и удешевило задачу для сбора разведывательных данных и проведения кампаний влияния.

Так, соцсети можно использовать для контактов с американскими военными. Такая тактика использовалась в первые дни после аннексии Россией Крыма, когда украинских военных засыпали деморализующими сообщениями, такими как, "солдат ты просто сырое мясо для своих командиров".

В статье отмечается, что Путин сделал создание пророссийской "альтернативной медиа экосистемы" главным приоритетом своей внешней политики, чтобы "разгромить англосаксонскую монополию в информационном пространстве".