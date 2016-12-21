Гибридная война России против Украины продолжается уже 25 лет - посол США
Посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович считает, что так называемая "гибридная война" Российской Федерации против Украины началась еще до возникновения данного термина.
Об этом она заявила во время представления исследования "Аудит внешней политики", сообщает Европейская правда.
"Я сейчас скажу достаточно грубо, но в течение 25 лет после обретения Украиной независимости ваша страна находится в условиях гибридной войны с Россией", - отметила посол.
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Среди инструментов, которые использовала Россия, она отметила, в частности, пропаганду.
Йованович подчеркнула поддержку Украины Соединенными Штатами и напомнила, что недавно США расширили санкции, наложенные на РФ из-за ее агрессивных действий.
"В Конгрессе США есть четкое большинство в поддержку Украины. Среди граждан США также есть такая поддержка.. Единство никогда не приходит само собой. Каждая администрация постоянно оценивает риски и возможности и выбирает, куда стоит инвестировать политический капитал. И Украина имеет историю успеха, которая позволяет надеяться на успех поддержки США", - отметила она.