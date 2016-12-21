Гибридная война России против Украины продолжается уже 25 лет - посол США

Об этом она заявила во время представления исследования "Аудит внешней политики", сообщает Европейская правда.

"Я сейчас скажу достаточно грубо, но в течение 25 лет после обретения Украиной независимости ваша страна находится в условиях гибридной войны с Россией", - отметила посол.

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Среди инструментов, которые использовала Россия, она отметила, в частности, пропаганду.

Йованович подчеркнула поддержку Украины Соединенными Штатами и напомнила, что недавно США расширили санкции, наложенные на РФ из-за ее агрессивных действий.

"В Конгрессе США есть четкое большинство в поддержку Украины. Среди граждан США также есть такая поддержка.. Единство никогда не приходит само собой. Каждая администрация постоянно оценивает риски и возможности и выбирает, куда стоит инвестировать политический капитал. И Украина имеет историю успеха, которая позволяет надеяться на успех поддержки США", - отметила она.