"Я хочу перемен": Навальный призвал россиян 12 июня выйти на митинги против коррупции

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал жителей РФ 12 июня выйти на митинги против коррупции в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в письме Навального к своим сторонникам.

Он напомнил, что 26 марта «тысячи людей в 84 городах России вышли на улицы и потребовали расследования коррупционных схем, в которых замешан Дмитрий Медведев. В современном демократическом государстве этого было бы достаточно, чтобы премьер-министр покинул свой пост и стал фигурантом уголовного расследования».

«Никто не проводил расследований. Никто не поднимал вопрос об отставке. Никто даже ничего не объяснил. Это значит, что они продолжают делать вид, будто нас нет. А если мы есть, то они нас не слышат. А если слышат - то не хотят реагировать, потому что в России еще есть что украсть, и им нельзя терять времени», - заявил Навальный.

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По его мнению, пока россияне будет молчать и сидеть по домам, «они будут нас игнорировать и все останется по-прежнему».

«Я хочу перемен. Я хочу жить в современном демократическом государстве. Я хочу сделать так, чтобы наши налоги превращались в дороги, школы и больницы, а не в яхты, дворцы и виноградники», - отметил Навальный.

«Если вы согласны со мной, 12 июня, в День России, выходите на улицы в своем городе и покажите, что вы есть. Мы должны сделать так, чтобы нас заметили и услышали», - призвал он. По словам оппозиционера, в акции участвуют более 160 городов по всей России.

В свою очередь мэрия Москвы согласовала проведение 12 июня шествия и митинга против коррупции, организованных сторонниками Навального. Шествие пройдет по проспекту Сахарова и начнется в 14.30 мск у дома № 38 по улице Маши Порываевой. В 15.00 у дома № 9 на проспекте Сахарова начнется митинг.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах. По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства РФ Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более тысячи человек.

2 марта Навальный обнародовал фильм о том, что Медведев создал одну из крупнейших коррупционных схем в РФ, основанную на некоммерческих фондах. Представители созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией утверждают, что отыскали все резиденции Медведева в России и за границей, обнаружили его яхты.

«Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут являются только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом», - говорится в материале по итогам расследования.

В целом, по данным авторов расследования, Медведев получил взяток на сумму более 70 млрд рублей (более 1 млрд долларов).

Ранее Навальный объявил о начале своей президентской кампании.