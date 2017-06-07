Опубликовано видео нападения "воина халифата" с молотком на полицейского в Париже

Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери 6 июня попало на видео. Его опубликовал канал BFMTV.

Читайте такжеВо время нападения на полицейского в Париже нападающий крикнул: "Это за Сирию!"Как сообщалось, преступник бросился на стража порядка с молотком и криком "Это вам за Сирию!". Позже он заявил правоохранителям, что является "воином халифата".

Как заявила городская полиция, 6 июня недалеко от собора неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком и нанес ему травму, степень тяжести которой не уточняется. Полиция открыла по напавшему огонь и ранила его, точных сведений о его состоянии нет. По данным прокуратуры, дело о нападении на полицейского уже возбуждено. Его расследованием займется отдел по противодействию терроризму.

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продлялся пять раз.

Последнее нападение экстремистов в Париже произошло в конце апреля. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автобусу. Один полицейский был убит и еще двое получили ранения. Нападавшего застрелили. Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".