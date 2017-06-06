Мужчина с молотком вызвал панику в Париже

Полиция Парижа сообщает о стрельбе и панике в центре города, в районе собора Парижской Богоматери. Жителям города рекомендуется избегать района, передает Русская служба Би-би-си.

Как заявила городская полиция, недалеко от собора неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком и нанес ему травму, степень тяжести которой не уточняется. Полиция открыла по напавшему огонь и ранила его, точных сведений о его состоянии нет.

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По данным прокуратуры, дело о нападении на полицейского уже возбуждено. Его расследованием займется отдел по противодействию терроризму.

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продлялся пять раз.

Последнее нападение экстремистов в Париже произошло в конце апреля. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автобусу. Один полицейский был убит и еще двое получили ранения. Нападавшего застрелили. Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".