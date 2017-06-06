В Кремле пожаловались на "недружественные проявления" Запада и отреагировали на слова Пенса о РФ как угрозе

В Кремле заявили, что недружественные намерения Запада в отношении России не скрываются, но, тем не менее, Москва рассчитывает, что позиция США в вопросе отношений с РФ прояснится.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим очень много недружественных проявлений. Их видно невооруженным глазом. Дело не только в Вашингтоне, не только в недружественных заявлениях и даже фактах, когда они не скрывают своих недружественных помыслов в отношении нас», - сказал Песков.

По его словам, «дело и в той политике, которую ведет НАТО, ряд других государств, абсолютно не гнушаются самыми разными методами для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела».

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«Это не новая тенденция, нам о ней хорошо известно, принимаются необходимые меры по противодействию», - сказал он.

Комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что президент США Дональд Трамп заявил ему, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой, Песков сказал: «Мы надеемся на реанимацию и развитие нашего взаимодействия в самых различных областях».

Он добавил, что Кремль сожалеет о риторике вице-президента США Майка Пенса в отношении России, но ориентируется на позицию Дональда Трампа, которая является основополагающей.

«Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве. И, безусловно, мы сожалеем в связи с такими формулировками в отношении нашей страны», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какие заявления (Пенса или Тиллерсона) ориентируются в Кремле.

Ранее вице-президент США Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.