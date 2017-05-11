"Додон — слуга Путина": президента Молдовы "тепло" встретили в Кишиневе (видео)

В Международном аэропорту Кишинева активисты молодежного движения Либеральной партии встретили пророссийски настроенного президента Молдовы Игоря Додона протестом. Об этом пишет местный портал Newsmaker со ссылкой на Facebook-страницу главы либералов Михая Гимпу.

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Участники акции выразили недовольство поездкой главы государства в Москву на парад Победы. Вечером, 10 мая, они пришли в аэропорт с плакатами «Додон — слуга Путина», «Додон, твой дом — Москва», «Додин предатель». Участники акции также принесли на протест вещи для переезда Додона в Москву.

Издание отмечает, что Либеральная партия (ЛП) также 10 мая осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая. В ЛП отметили, что в Приднестровье проигнорировали заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции, которое выступило против участия оперативной группы российских войск в Приднестровье в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

«В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным.

По словам либералов, подобные действия противоречат выполнению взятых Россией обязательств в рамках международного права. «Мы обращаемся к компетентным органам Молдовы с требованием начать уголовное расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении суверенитета РМ, включая Игоря Додона — за измену Родине», — говорится в сообщении ЛП.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов. На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".