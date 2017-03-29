Президент Молдовы инициировал референдум по расширению полномочий главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон инициировал проведение референдума, на котором граждане страны смогут выразить свое отношение к расширению властных полномочий главы государства.

Соответствующий указ был подписан во вторник, 28 марта, во время пресс-конференции, на которой подводились итоги 100 дней пребывания Додона на посту президента, сообщает Deutsche Welle.

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Избирателям, в частности, предложат ответить на вопрос о предоставлении президенту права распускать парламент, организовывать досрочные выборы и уменьшать количество депутатов от 101 до 70 человек.

Кроме того, на плебисцит вынесены еще два вопроса: об отмене закона о переводе украденных из банковской системы миллиарда евро в госдолг и о замене школьного предмета "История румын" на "Историю Молдовы".

Референдум планируют провести в сентябре 2017 года. Его результаты будут консультативными.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Молдовы Игорь Додон выступил за вывод "иностранных" войск и проведения референдума о статусе Приднестровья.