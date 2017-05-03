Додон отреагировал на решение суда о российских войсках в Приднестровье (видео)

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о признании неконституционным размещения на территории Молдовы иностранных военных контингентов повлечет различные интерпретации и политические спекуляции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Создается впечатление, что судьи КС хотели и буквы Конституции соблюсти, и румынское гражданство не скомпрометировать", - заявил он.

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Додон убежден, что нейтралитет республики надо решительнее отстаивать. Кроме того, он обвинил судей в том, что они "кланяются" перед унионистами (сторонники объединения Молдовы и Румынии - УНИАН.).

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывания российских солдат на территории Приднестровского региона республики.

Суд отметил, что Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит ее конституции и законодательству. В то же время судьи отметили, что "около 11 процентов территории Молдовы является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".