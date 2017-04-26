Дочь Путина продает пентхаус в Нидерландах, из которого сбежала после катастрофы МН17 - СМИ (фото)

16:26, 26 апреля 2017
Мир
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Стоимость жилья составляет почти 3 млн евро.

Площа квартири становить 700 кв. м / mirror.co.uk

Старшая дочь президента России Владимира Путина – Мария, продает свой пентхаус в Нидерландах, из которого сбежала после сбития боевиками малайзийского "Боинга" над Донбассом, пишет "quotenet.nl".

quotenet.nl
quotenet.nl

В то же время издание отмечает, что пока неизвестно, почему квартира выставлена на продажу. Площадь жилья составляет 700 кв. м., а ее стоимость – 2,9 млн евро.

quotenet.nl

Как сообщал УНИАН ранее, агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.

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