Дочь Путина продает пентхаус в Нидерландах, из которого сбежала после катастрофы МН17 - СМИ (фото)

Старшая дочь президента России Владимира Путина – Мария, продает свой пентхаус в Нидерландах, из которого сбежала после сбития боевиками малайзийского "Боинга" над Донбассом, пишет "quotenet.nl".

В то же время издание отмечает, что пока неизвестно, почему квартира выставлена на продажу. Площадь жилья составляет 700 кв. м., а ее стоимость – 2,9 млн евро.

Как сообщал УНИАН ранее, агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.