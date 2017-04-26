Эрдоган: бои в Сирии будут продолжаться, пока при власти будет Асад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что боевые действия в Сирии не закончатся, пока у власти будет президент Башар Асад.

«Сирия должна быть освобождена от Асада, тогда и будет найдено решение», – заявил Эрдоган 25 апреля в интервью Reuters, передает Радио Свобода.

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«Асад убил сотни тысяч людей. Я имею в своей стране 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, около миллиона – в Иордании. Эти люди покинули свою родину», – отметил он.

«Мы не можем больше говорить о договоренности с Асадом, иначе наши усилия будут напрасными», – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, президент России Владимир Путин, который поддерживает сирийского президента с 2015 года, сказал ему, что он «не адвокат Асада».

Напомним, Россия и Иран являются ближайшими союзниками Асада, их войска помогают сирийским силам в борьбе не только с группировкой «Исламское государство», но и с умеренными оппозиционными группами.

Турция и международная коалиция под руководством США главным образом поддерживают так называемую «Свободную сирийскую армию». Но Анкара также воюет против курдских бойцов, которые борются как против режима аль-Асада, так и против боевиков «Исламского государства».