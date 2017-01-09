Президент Сирии о многочисленных жертвах в Алеппо: "такова цена освобождения народа"
Президент Сирии Башар Асад дал интервью французским средствам массовой информации, в котором заявил, что лояльные ему силы "находятся на пути к победе".
Асад говорил с журналистами в Дамаске. Переведенные фрагменты интервью были предоставлены международным СМИ телеканалом RTL, передает Би-Би-Си.
По словам Асада, решающим моментом войны стало поражение повстанцев при осаде Алеппо.
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Однако переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.
"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - пояснил свою мысль Башар Асад в разговоре с французскими журналистами.
Отвечая на вопрос о бомбардировках Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, президент Сирии заметил, что "такова цена освобождения народа".
Полная версия интервью Башара Асада появится в понедельник в эфире телеканалов France Info, LCP и RTL.