Тиллерсон поставил ультиматум России: или США, или Асад

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна выбрать между партнерством с США их союзниками, либо принять политику сирийского режима Башара Асада, Ирана и "Хезболлы".

Об этом он заявил по итогам встречи руководителей МИД стран "Большой семерки", сообщает ​Assosiated Press.

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"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль. Или Россия может сохранить свой союз с этой группой, что, как мы считаем, не будет служить интересам России в долгосрочном периоде", - заявил Тиллерсон.

Госсекретарь США также подчеркнул, что остается неясным, восприняла ли Россия всерьез необходимость выполнение своих обязательств по уничтожению сирийского химоружия. При этом он добавил, что причина, по какой это произошло, "не имеет большого значения для погибших" при химатаке в Хан-Шейхане.

Тиллерсон назвал очевидным, что "правление семьи Асада подходит к концу", но остается окрытым вопрос, как именно оно закончится, отметив, что сам процесс перехода будет важным для самой Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что руководители МИД стран G7 не пришли к согласию относительно расширения санкций против России и Сирии. Глава МИД Франции также заявил, что министры G7 сошлись на мнении, что президент Сирии Башар аль-Асад не может играть никакой роли в будущем своей страны.