Под Алеппо на станции с тысячами эвакуированных сирийцев прогремел взрыв: десятки погибших

В сирийском городе Алеппо прогремел взрыв возле автобуса, перевозившего эвакуированных беженцев. Читайте такжеВ Сирии началась эвакуация из четырех городов

Об этом сообщает государственное агентство SANA.

По информации агентства, взрыв произошел в западной части города, в пригороде Рашидин. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, расположенного в Лондоне, в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек. Сирийское государственное телевидение в своем официальном аккаунте в Facebook заявило о 39 погибших в результате теракта.

Взрыв произошел вблизи автобуса, перевозившего жителей шиитских деревень, которые были эвакуированы по соглашению между властями страны и и силами оппозиции. По предварительной информации, теракт был организован террористом-смертником, атаковавшим беженцев на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Напомним, ранее сообщалось, что более 7 тысяч сирийцев – мирных жителей и повстанцев, которых утром 14 апреля начали эвакуировать из четырех городов, оказавшихся в осаде, заблокированы в автобусах на двух станциях вблизи Алеппо.