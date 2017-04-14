Эрдоган назвал использование химического оружия "преступлением против человечества"

Турецкий президент Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор, во время которой обсудили ситуацию в Сирии, в частности химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Во время разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, Эрдоган подчеркнул, что использование химического оружия является преступлением против человечества, передает Reuters.

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Оба лидера высказались за скорейшее и объективное проведение Организацией по запрещению химического оружия расследования атаки в Идлибе.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган и Путин настроены на продолжение совместной работы по прекращению боевых действий в Сирии. Также они готовы способствовать межсирийскому переговорному процессу, как в Астане, так и в Женеве.

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Сирия использовала бомбы с хлором и другое химическое оружие более 50 раз.