В Петербурге сообщили о "минировании" станции метро: на место приехали пожарные, "скорые" и ОМОН
12:11, 04 апреля 2017Мир
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РосСМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что о закрытии станции объявляют по громкоговорителю.
Иллюстрация / REUTERS
В Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро «Сенная площадь». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что вблизи станции много пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Кроме того там есть сотрудники ОМОНа.
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По громкоговорителю объявляют, что станция закрыта по техническим причинам.
В то же время издание «Фонтанка» сообщает, что в 10:58 в МЧС поступил анонимный звонок о "минировании" станции метро «Сенная площадь».
Как сообщал УНИАН ранее, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.
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