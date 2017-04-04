В Петербурге сообщили о "минировании" станции метро: на место приехали пожарные, "скорые" и ОМОН

В Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро «Сенная площадь». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что вблизи станции много пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Кроме того там есть сотрудники ОМОНа.

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По громкоговорителю объявляют, что станция закрыта по техническим причинам.

В то же время издание «Фонтанка» сообщает, что в 10:58 в МЧС поступил анонимный звонок о "минировании" станции метро «Сенная площадь».

Как сообщал УНИАН ранее, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.