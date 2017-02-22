Скандальный журналист, поддерживающий Трампа, потерял работу из-за "неудачного выбора слов"

В своем заявлении Яннопулос признал "неудачный выбор слов" и объявил о немедленном уходе из Breitbart, поскольку этот скандал уже отражается на работе его коллег, пишет Русская служба Би-би-си.

Из-за разгоревшегося скандала Яннопулос также потерял контракт на книгу, заключенный с издательством Simon & Schuster. Журналист является британцем, живущим в США. Его открытая гомосексуальность не мешает ему придерживаться ультраконсервативных взглядов.

Читайте также"Что вижу, то пою": Трампа вновь высмеяли после слов о теракте в Швеции, которого не было (видео)

Причиной скандала стало разлетевшееся по интернету видео, в котором он фактически одобряет сексуальные отношения между взрослыми мужчинами и мальчиками.

Яннопулос категорически отверг обвинения в поощрении сексуального насилия над несовершеннолетними и отметил, что видеозапись была отредактирована, что исказило смысл его слов. Он заявил, что в детстве сам был жертвой сексуального насилия, поэтому никак не может поощрять подобную практику.

Это далеко не первая скандальная история, связанная с Майло Яннопулосом. Он известен нападками на чернокожих, трансгендеров, мусульман, феминисток и геев. В июле 2016 года ему был запрещен доступ в Twitter после его нападок на чернокожую актрису Лесли Джоунз.

В 2015 году он стал техническим редактором сайта Breitbart News, который критикуют за женоненавистничество и расизм - как и Трампа.

Breitbart News поддерживает тесные связи с администрацией Трампа. Исполнительный директор сайта Стив Бэннон сначала возглавлял президентскую кампанию Трампа, а затем был назначен его старшим советником.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Калифорнийском университете Беркли противники выступления Яннопулоса устроили массовые беспорядки, в результате сторонникам Трампа пришлось отменить мероприятие.