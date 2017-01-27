Главный советник Трампа: СМИ "должны помалкивать"
00:59, 27 января 2017Мир
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Главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что мейнстримные американские СМИ "должны помалкивать", поскольку они не сумели предвидеть исход президентских выборов, а в ходе кампании поддерживали соперницу Трампа Хиллари Клинтон.
Стивен Бэннон / REUTERS
Об этом он заявил газете The New York Times, передает Медуза.
"СМИ должны чувствовать стыд и унижение, помалкивать и просто слушать", - заявил Бэннон.
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По мнению Бэннона, медиа "не понимают страну" и "до сих пор не понимают, почему Дональд Трамп - президент".
"Вы - оппозиционная партия. Не демократы", - цитирует его газета.
The New York Times пишет, что обратилась за комментарием к Бэннону по итогам первых дней работы нового пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которого журналисты уличили в предоставлении ложных сведений.
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