В Иране к смертной казни по обвинению в шпионаже приговорили преподавателя из Бельгии

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Independent.

45-летний Ахмадреза Джалали был арестован в Иране в апреле 2016 года, когда приехал посетить родственников. Приговор должен быть приведен в исполнение через две недели.

По словам коллег Джалали, преподаватель не интересовался политикой. Они считают, что Джалали не мог предпринимать какие-либо действия против иранских властей, сообщает телеканал RTBF.

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«Ученый, который выполняет важную гуманитарную работу, приговорен к смертной казни без публичного процесса. Это возмутительное нарушение прав человека, против которого мы должны реагировать решительным образом», -цитирует телеканал заявление ректора университета Каролины Пауэлс.

Сотрудники вуза также считают, что причиной ареста Джалали могли стать его контакты с преподавателями из других стран, в частности, Израиля. Однако в университете подчеркнули, что все контакты носили исключительно научный характер.

Петиция за помилование Джалали собрала более 50 тысяч подписей. Телеканал также сообщает, что во время ареста преподаватель трижды проводил голодовку, и его принудили подписать признание.