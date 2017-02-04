"Давайте вы будете частью нашего государства": Жириновский предложил Лукашенко присоединить Беларусь к РФ

Об этом он заявил на партийном съезде в Москве, передает Белорусский партизан.

При этом лидер ЛДПР сравнил политику Александра Лукашенко с теленком.

"Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет", — сказал Жириновский, добавив, что белорусский руководитель "высосал из России" все, что можно.

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По его словам, Лукашенко хочет, чтобы Беларусь оставалась отдельным государством, но могла получать блага по внутрироссийским ценам.

"Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — заявил Жириновский.

Напрмним, 3 февраля Лукашенко заявил, что введение пограничных зон между Россией и Белорусью без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту.