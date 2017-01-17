ЕС раскритиковал идею Трампа о переносе посольства США в Израиле

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 16 января, выразили свое несогласие с планом новоизбранного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

Основанием беспокойства послужил риск роста напряженности в отношениях с арабским миром, передает Deutsche Welle.

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"Очень важно для нас всех воздержаться от действий в одностороннем порядке, особенно тех, которые могут иметь серьезные последствия в больших секторах общественного мнения в больших частях мира", - заявила Могерини.

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул идею с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство Израилем поселений на палестинских территориях. Резолюция вызвала в Израиле возмущение.